Сергей Карякин прошел в финал Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл у своего соотечественника Владимира Федосеева во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам в Сочи и вышел в финал.

Также во второй день полуфинала вничью сыграли чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии и Ян-Кшиштоф Дуда из Польши.

Соперник Карякина за победу в финале определится в тай-брейке 3 августа.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится 6 августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.