Поиск
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Южная Корея Россия АрменияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия КитайПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия ТурцияПодробнееСпортивная гимнастика11:45Женщины, Финал  США Италия Россия ЯпонияПодробнее

Сергей Карякин прошел в финал Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл у своего соотечественника Владимира Федосеева во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам в Сочи и вышел в финал.

Также во второй день полуфинала вничью сыграли чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии и Ян-Кшиштоф Дуда из Польши.

Соперник Карякина за победу в финале определится в тай-брейке 3 августа.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится 6 августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.

Сергей Карякин

Новости по теме

Новости

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"
Олимпиада-2020

Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

Олимпиада-2020

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады
Олимпиада-2020

Россиянин Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весе до 130 кг

Олимпиада-2020

Россиянин Сергей Емелин выиграл бронзу Олимпиады в греко-римской борьбе

Олимпиада-2020

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Определились потенциальные соперники "Спартака" в Лиге чемпионов

Олимпиада-2020

Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях

Олимпиада-2020

Россиянки Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велотреке

Олимпиада-2020

Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе

Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код