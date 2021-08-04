Поиск
Гандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"

Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"
Тренер Юрий Семин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Новым тренером футбольного клуба "Ростов" назначен Юрий Сёмин, сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом заключен сроком на 2 года.

С 2017 года пост главного тренера "Ростова" занимал Валерий Карпин. 23 июля 2021 года было объявлено, что он возглавит сборную России. Изначально предполагалось, что Карпин будет совмещать два поста, но 2 августа специалист покинул клуб.

Юрий Семин наибольших тренерских успехов добился в московском "Локомотиве", с которым трижды выигрывал чемпионский титул (в том числе в сезоне-2017/18), шесть раз завоевывал Кубок России (в том числе в сезонах-2016/17 и 2018/19). С киевским "Динамо" становился чемпионом Украины. Также занимал пост тренера сборной России.

футбол Ростов Юрий Семин РПЛ

Новости по теме

Новости
Олимпиада-2020

Гандболистки сборной России победили Черногорию и вышли в полуфинал

Олимпиада-2020

Олимпиада. 4 августа. Онлайн

Олимпиада. 4 августа. Онлайн
Олимпиада-2020

Две медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Две медали заработали россияне в очередной день Олимпиады
Олимпиада-2020

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады

Олимпиада-2020

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе
Олимпиада-2020

Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы

Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
Олимпиада-2020

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине

Олимпиада-2020

Симона Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнении на бревне

Симона Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнении на бревне
Олимпиада-2020

Россиянин Батыргазиев вышел в финал соревнований по боксу

Олимпиада-2020

Сборная Бразилии по волейболу стала соперником россиян по полуфиналу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код