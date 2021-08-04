Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"

Тренер Юрий Семин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Новым тренером футбольного клуба "Ростов" назначен Юрий Сёмин, сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом заключен сроком на 2 года.

С 2017 года пост главного тренера "Ростова" занимал Валерий Карпин. 23 июля 2021 года было объявлено, что он возглавит сборную России. Изначально предполагалось, что Карпин будет совмещать два поста, но 2 августа специалист покинул клуб.

Юрий Семин наибольших тренерских успехов добился в московском "Локомотиве", с которым трижды выигрывал чемпионский титул (в том числе в сезоне-2017/18), шесть раз завоевывал Кубок России (в том числе в сезонах-2016/17 и 2018/19). С киевским "Динамо" становился чемпионом Украины. Также занимал пост тренера сборной России.