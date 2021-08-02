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Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"
Валерий Карпин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Валерий Карпин, официально возглавивший сборную России по футболу в конце июля, покидает пост главного тренера "Ростова", сообщается на сайте клуба в понедельник.

"Сегодня вечером было принято совместное решение о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Георгиевич Карпин покинет свой пост. Специалист будет продолжать работать в национальной сборной России", - говорится в сообщении.

Карпин был главным тренером "Ростова" с 2017 года. Первоначально сообщалось, что первые полгода он будет совмещать обязанности в сборной и в клубе.

До 2014 года Карпин тренировал "Спартак", затем работал в испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо", которые представляли низшие дивизионы своих стран.

8 июля стало известно, что Станислав Черчесов, который возглавил сборную России по футболу в августе 2016 года, был отправлен в отставку. Решение было принято на фоне того, что его подопечные на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), но победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Валерий Карпин

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