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Две россиянки стали призерами Паралимпиады в заплывах на 50 м

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Кришвина финишировала второй в заплыве на 50 м вольным стилем на летних Паралимпийских играх в Токио.

Ее время – 27,06 секунды.

Таким образом, представительница России заработала серебряную медаль.

Первое место заняла бразильянка Мария Каролина Гомес Сантьяго (26,82), третье – итальянка Шарлотта Джилли (27,07).

Спортсменки представляют категорию лиц с нарушением зрения.

В свою очередь, россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль в заплыве на 50 м на спине. Ее время – 57,03 секунды.

Первой стала итальянка Арьола Трими (51,34), второй - британка Элли Чаллис (55,11).

Спортсменки представляют категорию лиц с нарушениями конечностей.

Паралимпиада-2020 Токио

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