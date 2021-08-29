Россиянин Гнездилов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра с рекордом мира

В последней попытке соперник улучшил установленный Гнездиловым рекорд, но россиянин вновь улучшил достижение

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Денис Гнездилов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв соревнования в толкании ядра.

Его результат – 11,16 м, что является новым мировым рекордом.

По ходу соревнования Гнездилов дважды улучшал высшее достижение. С первой из шести попыток он толкнул ядро на 11,02 м, что на тот момент стало новым мировым рекордом. Лидерство россиянина продержалось до шестой попытки, когда иранец Гарра Тнайаш не превзошел его результат – 11,15. Однако последняя попытка оставалась у Гнездилова, он смог вновь побить рекорд – 11,16, и стать паралимпийским чемпионом.

Тнайаш, таким образом, завоевал серебряную медаль, обладателем бронзовой стал португалец Мигель Монтейро (10,76).

Еще один россиянин, Дмитрий Душкин занял пятое место (10,39).

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Теперь в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей.