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Месси дебютировал за ПСЖ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси проводит первые минуты в официальном матче за французский "Пари Сен-Жермен".

Перешедший в парижский клуб экс-форвард испанской "Барселоны" вышел на 66-й минуте гостевого для ПСЖ матча четвертого тура чемпионата Франции против "Реймса". Он заменил бразильца Неймара. К этому моменту счет в матче был 2:0 в пользу ПСЖ, результат после этого пока не изменился. Второй тайм продолжается.

Таким образом, дебют Месси за ПСЖ можно считать официально состоявшимся.

34-летний Месси, выигравший свыше 30 титулов в составе "Барселоны", перешел в ПСЖ 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. С того момента за новый клуб он еще ни разу не сыграл.

футбол Лионель Месси

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