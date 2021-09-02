Российская пловчиха Шабалина выиграла четвертую медаль Паралимпиады

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Валерия Шабалина стала серебряным призером летних Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 100 м на спине.

Ее время – 1 минута 06,85 секунды.

Для спортсменки, представляющей категорию атлетов с интеллектуальными нарушениями, это четвертая медаль на Играх в Токио. Ранее она выиграла здесь заплыв на 100 м баттерфляем, затем стала лучшей на дистанции 200 м вольным стилем и на 200 м комплексным плаванием.

Кроме того, серебряную медаль – на дистанции 100 м на спине среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями - в четверг завоевал россиянин Вячеслав Емельянцев (время – 59,05 секунды). Ранее он здесь выиграл бронзовую медаль на заплыве 200 м вольным стилем.