Российская пловчиха Шабалина выиграла третье золото Паралимпиады

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Валерия Шабалина стала трехкратной паралимпийской чемпионкой в плавании.

Во вторник в Токио она выиграла заплыв на 200 м комплексным плаванием, преодолев дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды.

Второй стала британка Беттани Фирт с отставанием в 2,20 секунды, третьей – ее соотечественница Луиза Фиддс (+8,22).

Спортсменки представляют категорию атлетов с интеллектуальными нарушениями.

Это третья золотая медаль Шабалиной на Паралимпиаде в столице Японии. Ранее она выиграла здесь заплыв на 100 м баттерфляем, затем стала лучшей на дистанции 200 м вольным стилем.

Кроме того, серебряным призером во вторник стала россиянка Дарья Пакалина – в заплыве на 100 м вольным стилем среди спортсменок с нарушением зрения.

На счету сборной России теперь 24 золотые, 13 серебряных, 33 бронзовые медали.