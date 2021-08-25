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Российская пловчиха Шабалина принесла России первое золото Паралимпиады

Она побила принадлежавший ей же мировой рекорд

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Валерия Шабалина выиграла заплыв на 100 м баттерфляем на летней Паралимпиаде в Токио.

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Ее время – 1 минута 03,59 секунды, что является новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд – 1 минута 03,68 секунды – принадлежал ей же.

Второе место с отставанием от россиянки в 1,89 секунды заняла австралийка Пейдж Леонхардт. Третьей стала ее соотечественница Руби Сторм (+2,91).

Таким образом, на Паралимпиаде-2020 в активе сборной России появилась первая награда высшего достоинства.

В Паралимпиаде принимают участие 4400 спортсменов, они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы выступят в 19 видах. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Российские спортсмены в свете санкций CAS, запрещающих участвовать в Играх под государственной символикой РФ, выступают под флагом Паралимпийского комитета России.

Паралимпиада-2020 Токио

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