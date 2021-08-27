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Россиянка Шабалина выиграла второе золото Паралимпиады в плавании

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав первой в заплыве на 200 м вольным стилем.

Ее время – 2 минуты 03,71 секунды.

Второй отставанием в 0,28 секунды финишировала британка Беттани Фирт, третьей стала ее соотечественника Джессика-Джейн Апплегейт (+5,82).
Спортсменки представляют категорию лиц с интеллектуальными нарушениями.

В аналогичной дисциплине среди мужчин бронзовую медаль завоевал россиянин Вячеслав Емельянцев.

Для Шабалиной это вторая награда высшего достоинства на нынешней Паралимпиаде. Ранее она заняла первое место на дистанции 100 м баттерфляем.

В активе сборной России на Паралимпиаде в Токио теперь 7 золотых медалей.

Паралимпиада-2020 Токио

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