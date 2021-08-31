Российские легкоатлеты Гончарова и Чуркин стали призерами Паралимпиады
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Маргарита Гончарова завоевала серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио, заняв второе место в прыжках в длину.
Ее результат – 5,29 м.
Спортсменка представляет категорию атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Медаль аналогичного достоинства завоевал россиянин Алексей Чуркин в толкании ядра сидя. Его результат – 11,31 м.
В настоящий момент в активе сборной России 74 медали – 25 золотых, 16 серебряных, 33 бронзовых.