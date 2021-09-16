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У футболиста "Челси" из дома украли медали во время матча с "Зенитом"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Рис Джеймс стал жертвой воров, похитивших из его дома ранее завоеванные им награды.

Как написал футболист в инстаграме, воры проникли в его дом вечером 14 сентября – в то время, когда он в составе "Челси" играл против петербургского "Зенита" в матче Лиги чемпионов в Лондоне.

"Совместными усилиями, им занести в машину тяжелый сейф с моими личными вещами. Я никогда не храню свои украшения в доме, поэтому все, что хранилось в сейфе, - это моя медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка и медаль за второе место на Евро-2020. Эти медали были выиграны за "Челси" и сборную Англии", - рассказал футболист, призвав болельщиков помочь в поисках воров.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Челси" - "Зенит" завершился со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба. Джеймс провел на поле весь матч.

футбол

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