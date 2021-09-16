Московское "Динамо" выиграло шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение новосибирской "Сибири" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Новосибирске, - 5:4 (1:0, 3:0, 1:4) в пользу "Динамо". Московский клуб вел с разницей в пять шайб, позволил сопернику сократить отставание до минимума, но все же удержал победный счет.

Начиная со старта чемпионата, "Динамо" выиграло все шесть матчей, набрало 12 очков и лидирует в Западной конференции КХЛ. У "Сибири" 3 очка в шести матчах и 10-е место в Восточной конференции.