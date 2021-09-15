Поиск

"Авангард" проиграл третий матч подряд в КХЛ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" одержал победу над омским "Авангардом" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге.

Результат встречи, прошедшей в Магнитогорске, – 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) в пользу "Металлурга".

Команды представляют Восточную конференцию. "Металлург", выигравший третий матч подряд, занимает второе место. В его активе 10 очков в шести матчах. "Авангард", для которого это поражение стало третьим подряд, находится на седьмой строчке. Действующий обладатель Кубка Гагарина набрал 6 баллов в шести встречах.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы

"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Сборная России по волейболу проиграла Польше в четвертьфинале ЧЕ

СКА победил "Спартак" в КХЛ

Гол Роналду не спас МЮ от поражения в матче ЛЧ с "Янг Бойз"

Дюков отверг намерения отменить лимит на легионеров в российском футболе

Гендиректор ФК "Динамо" опроверг факт предложения "Барселоны" по Захаряну

Гендиректор ФК "Динамо" опроверг факт предложения "Барселоны" по Захаряну

Марио Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России

Марио Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России

Россиянин Медведев выиграл US Open

Россиянин Медведев выиграл US Open

150-я ракетка мира Радукану выиграла US Open

150-я ракетка мира Радукану выиграла US Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код