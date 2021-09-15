"Авангард" проиграл третий матч подряд в КХЛ
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" одержал победу над омским "Авангардом" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге.
Результат встречи, прошедшей в Магнитогорске, – 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) в пользу "Металлурга".
Команды представляют Восточную конференцию. "Металлург", выигравший третий матч подряд, занимает второе место. В его активе 10 очков в шести матчах. "Авангард", для которого это поражение стало третьим подряд, находится на седьмой строчке. Действующий обладатель Кубка Гагарина набрал 6 баллов в шести встречах.