СКА победил "Спартак" в КХЛ
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над московским "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Результат встречи, прошедшей в Москве, - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Точные броски в их составе нанесли Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.
Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ, они набрали по 8 очков в 6 матчах. Вместе с финским "Йокеритом" и московским ЦСКА они составляют пелотон, идущий следом за лидирующим "Динамо" (10 очков в пяти матчах).
Сирена!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 14, 2021
В четвертый раз подряд не пропускаем в московской игре против Спартака.
Всех с сухой победой!#СПРСКА pic.twitter.com/fkb2WnyABx