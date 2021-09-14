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СКА победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над московским "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Точные броски в их составе нанесли Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ, они набрали по 8 очков в 6 матчах. Вместе с финским "Йокеритом" и московским ЦСКА они составляют пелотон, идущий следом за лидирующим "Динамо" (10 очков в пяти матчах).

хоккей КХЛ

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