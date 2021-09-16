"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в матче Лиги Европы УЕФА
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" и французского "Марселя" завершили вничью матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Результат встречи, прошедшей на поле стадиона "РЖД Арена" в Москве, - 1:1.
На 59-й минуте Дженгиз Юндер, реализовав пенальти, вывел "Марсель" вперед.
С того момента "Локомотив" стал играть в меньшинстве, поскольку за фол в штрафной площади вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Наир Тикнизян.
"Локомотив" отыгрался на 89-й минуте благодаря точному удару Фаустино Анджорина.
Соотношение ударов в этом матче составило 18-5 в пользу "Марселя", ударов в створ – 6-2. Время владения мячом – 71%-29% с преимуществом французской команды.
Команды представляют группу Е. В другом ее матче турецкий "Галатасарай" дома со счетом 1:0 взял верх над итальянским "Лацио".
В следующем туре "Локомотив" в Италии сыграет с "Лацио", "Марсель" во Франции – с "Галатасараем". Оба матча пройдут 30 сентября и стартуют в 22:00 мск.