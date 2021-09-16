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"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в матче Лиги Европы УЕФА

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" и французского "Марселя" завершили вничью матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи, прошедшей на поле стадиона "РЖД Арена" в Москве, - 1:1.

На 59-й минуте Дженгиз Юндер, реализовав пенальти, вывел "Марсель" вперед.

С того момента "Локомотив" стал играть в меньшинстве, поскольку за фол в штрафной площади вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Наир Тикнизян.

"Локомотив" отыгрался на 89-й минуте благодаря точному удару Фаустино Анджорина.

Соотношение ударов в этом матче составило 18-5 в пользу "Марселя", ударов в створ – 6-2. Время владения мячом – 71%-29% с преимуществом французской команды.

Команды представляют группу Е. В другом ее матче турецкий "Галатасарай" дома со счетом 1:0 взял верх над итальянским "Лацио".

В следующем туре "Локомотив" в Италии сыграет с "Лацио", "Марсель" во Франции – с "Галатасараем". Оба матча пройдут 30 сентября и стартуют в 22:00 мск.

футбол Лига Европы УЕФА

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