"Урал" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Это первая нулевая ничья, зафиксированная в нынешнем чемпионате России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Урал" (Екатеринбург) и "Локомотив" (Москва) не определили победителя в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0.

Этот матч стал первым из 62-х прошедших в сезоне РПЛ, где была зафиксирована нулевая ничья, ранее во всех играх чемпионата забивали как минимум один гол.

"Локомотив" делит второе и третье места с московским "Динамо", у команд по 16 очков. "Урал", ни разу не побеждавший в текущем сезоне, замыкает таблицу на 16-м месте, имея в активе три очка.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет против подмосковных "Химок", встреча пройдет 25 сентября. "Урал" 27 сентября примет на домашней арене "Арсенал" (Тула).