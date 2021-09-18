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"Ростов" проиграл "Крыльям Советов" в 8-м туре РПЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Ростов" в гостях со счетом 2:4 проиграл самарским "Крыльям Советов" матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей отличились Сильвие Бегич (50-я минута), Максим Глушенков (58), Владислав Сарвели (90+1). Кроме этого, автогол на счету ангольского защитника "Ростова" Баштуша (44).

За "Ростов" голы забили Николай Комличенко (23) и Данил Глебов (69).

"Ростов" не может выиграть третий матч подряд. В турнирной таблице команда Юрия Семина занимает 13-е место с шестью очками. "Крылья Советов" набрали 10 баллов и находятся на 10 месте.

футбол РПЛ Ростов Крылья Советов

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