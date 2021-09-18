ФК "Химки" проиграл "Уфе" в матче РПЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" на выезде уступил "Уфе" в матче восьмого тура Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в субботу в столице Башкирии, завершился со счетом 3:2. За гостей дважды отличился экс-спартаковец Денис Глушаков. Сначала он забил на 44-й минуте, а на 89-й реализовал пенальти.

За "Уфу" дублем отметился Гамид Агаларов (52 и 82 минуты), также гол на счету Владислава Камилова (62).

В турнирной таблице РПЛ "Химки" занимают 14-е место с шестью очками. "Уфа" набрала восемь баллов и находится на 11-й строчке.