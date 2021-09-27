Глушаков вошел в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии, сообщает в понедельник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главный тренер Валерий Карпин остановил свой выбор на следующих игроках:

Вратари - Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники - Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).

Полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Денис Макаров ("Динамо" Москва).

Нападающие - Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов ("Уфа").

Россия сыграет против Словакии 8 октября в Казани (матч начнется в 21:45 по московскому времени) и 11 октября против Словении в Мариборе (21:45).

Сборная России вместе с Хорватией лидирует в таблице группы H, у команд по 13 очков. На третьей позиции идет Словакия, которая имеет в своем активе 9 очков. Четвертое место занимает Словения (7 очков). Пятое и шестое место делят Кипр и Мальта, которые набрали по 4 очка. Команда, занявшая первое место в группе, напрямую попадает на чемпионат мира. Сборная, финишировавшая в отборочном турнире на второй позиции, выходит в стыковые матчи.