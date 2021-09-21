Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах

Артём Дзюба Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России на подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022 против национальных команд Словакии и Словении в октябре.

Свою позицию футболист объяснил недобором оптимальных кондиций.

"Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело", - сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".

"Валерий Георгиевич (главный тренер сборной Карпин - ИФ) связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%", - отметил он.

Дзюба считает, что " сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным". "О чем я честно и сказал тренеру", - подчеркнул он.

"Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет", - отметил Дзюба

Дзюба заявил, что не планирует окончательно завершать выступление за сборную России. "Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол", - сказал он.

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских отборочных матчах к чемпионату мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты в сентябре.

За национальную команду 33-летний футболист провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 16 результативных передач. По числу голов он сравнялся с рекордсменом сборной России Александром Кержаковым.

Накануне Карпин назвал расширенный список на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре против Словакии (8 октября в Казани) и Словении (11 октября в гостях), куда был включен и экс-капитан команды. В тот же день Дзюба забил два мяча в ворота казанского "Рубина" за "Зенит" в матче чемпионата России.