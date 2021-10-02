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Бакаева вызвали в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев добавлен в список игроков, вызванных на октябрьские матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб.

Ранее был опубликован список из 26 игроков, которых тренерский штаб сборной России пригласил на сборы перед матчами со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября).

В составе команды:

Вратари - Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники - Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).

Полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва).

Нападающие - Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов ("Уфа").

футбол Спартак Зелимхан Бакаев ЧМ-2022 РФС

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