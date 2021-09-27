Матч отбора на ЧМ-2022 Россия - Словакия смогут посетить до 13,5 тыс. зрителей

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии смогут посетить до 13,5 тыс. зрителей, сообщается на сайте Российского футбольного союза в понедельник.

Это - 30% от общей вместимости стадиона.

Вход на стадион - игра пройдет на стадионе "Казань Арена" в столице Татарстана - возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании. При входе на стадион будет осуществляться проверка QR-кода. ПЦР-тест не дает права прохода на арену, отмечают в РФС.

Зрителям, не достигшим 18 лет, если их сопровождают родители или законные представители, предъявившие QR-код, сертификат для доступа на стадион не требуется.

Встреча пройдет 8 октября, начало игры - 21:45 мск.

Сборная России вместе с Хорватией лидирует в таблице группы H, у команд по 13 очков. На третьей позиции идет Словакия, которая имеет в своем активе 9 очков. Четвертое место занимает Словения (7 очков). Пятое и шестое место делят Кипр и Мальта, которые набрали по 4 очка. Команда, занявшая первое место в группе, напрямую попадает на