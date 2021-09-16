Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Тренировка сборной России по футболу Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг на сайте организации.

Национальная команда страны поднялась на четыре строчки и теперь занимает 37-е место.

Во главе рейтинга по-прежнему находится Бельгия, а в первую десятку помимо нее входят Бразилия, Англия, Франция, Италия, Аргентина, Португалия, Испания, Мексика, Дания.

В сентябре сборная России провела три матча в рамках отборочной кампании к чемпионату мира-2022. Подопечные Валерия Карпина, сменившего на посту наставника национальной команды Станислава Черчесова, сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).