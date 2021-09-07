Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Игроки сборной России в отборочном матче чемпионата мира по футболу - 2022 Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России обыграли соперников из Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Встреча, проходившая в Москве, завершилась с результатом 2:0 в пользу россиян. Счет в матче открыл Федор Смолов, забивший после ошибки мальтийского вратаря на 10-й минуте. На 84-й минуте Зелимхан Бакаев удвоил преимущество сборной России, реализовав пенальти.

Бакаев, проводивший девятый матч за сборную России, забил дебютный гол в составе национальной команды.

Третий матч подряд сборная России начинает встречу с новым капитаном. После Георгия Джикии и Дмитрия Баринова капитаном сборной стал Федор Смолов.

Сборная России вместе с Хорватией лидирует в таблице группы H, у команд по 13 очков. На третьей позиции идет Словакия, которая имеет в своем активе 9 очков. Четвертое место занимает Словения (7 очков). Пятое и шестое место делят Кипр и Мальта, которые набрали по 4 очка. Команда, занявшая первое место в группе, напрямую попадает на чемпионат мира. Сборная, финишировавшая в отборочном турнире на второй позиции, выходит в стыковые матчи.

В следующем матче, который состоится в России 8 октября, российская команда примет Словакию.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.