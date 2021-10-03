Адамов вызван в сборную России на матчи против Словакии и Словении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России принял решение вызывать защитника клуба "Урал" Арсена Адамова на отборочные матчи Чемпионата мира 2022 года против команд Словакии и Словении, сообщила в воскресенье пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним", - сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что из-за травм октябрьские матчи сборной пропустят Самошников и полузащитник Александр Ионов.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет против Словакии, а 11 октября в Мариборе - против Словении.