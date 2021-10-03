Ионов не сыграет за сборную России в матчах со Словакией и Словенией
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды перед матчами со Словакией и Словенией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА.
Сборная России 8 октября в Казани сыграет против Словакии, а 11 октября в Мариборе - против Словении.