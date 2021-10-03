Поиск

Ионов не сыграет за сборную России в матчах со Словакией и Словенией

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды перед матчами со Словакией и Словенией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет против Словакии, а 11 октября в Мариборе - против Словении.

футбол сборная России РФС

Новости по теме

Новости

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

Батыргазиев проведет первый после триумфа на ОИ профессиональный бой 11 октября

Батыргазиев проведет первый после триумфа на ОИ профессиональный бой 11 октября

Пеле выписали из больницы после операции

"Локомотив" проиграл "Лацио" в матче Лиги Европы УЕФА

"Спартак" победил "Наполи", пропустив на 11-й секунде

"Спартак" победил "Наполи", пропустив на 11-й секунде

Определились соперники сборной России на домашнем ЧМ по волейболу

Вратарь "Шерифа" признан игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на две игры

Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на две игры

Два футболиста "Зенита" попали в команду недели Лиги чемпионов

Гран-при Катара впервые пройдет в истории "Формулы-1"

Гран-при Катара впервые пройдет в истории "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код