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Футболист "Спартака" Понсе выбыл из строя на три месяца

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Форвард московского футбольного клуба "Спартак" Эсекель Понсе перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба ФК в понедельник.

СпортФутболисту "Спартака" Понсе потребуется операция на коленеЧитать подробнее

"Сегодня нападающему "Спартака" Эсекелю Понсе была успешно проведена операция на мениске", - говорится в сообщении.

Понсе получил травму по ходу матча в Неаполе против "Наполи" 30 октября (матч завершился победой "Спартака" со счетом 3:2), прошедшего в рамках Лиги Европы УЕФА. Понсе вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменен в конце первого тайма.

"На реабилитацию Понсе потребуется около трех месяцев", - говорится в сообщении.

24-летний Понсе выступает за "Спартак" с лета 2019 года.

футбол ФК Спартак

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