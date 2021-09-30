"Спартак" победил "Наполи", пропустив на 11-й секунде

Для "Наполи" это поражение оказалось первым в сезоне во всех турнирах

Фото: imago images/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 нанесли поражение итальянскому "Наполи" в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

"Наполи" открыл счет на 11-й секунде матча, гол провел Элиф Элмас. На 55-й минуте футболист "Спартака" Квинси Промес сравнял счет. Михаил Игнатов вывел российский клуб вперед, отличившись на 80-й минуте. На 90-й минуте Промес оформил дубль. Окончательный счет установил нападающий "Наполи" Виктор Осимен (90+4).

Большую часть матча "Спартак" проводил в большинстве после удаления Мариу Руя на 30-й минуте, однако на 83-й минуте арбитр уравнял составы, удалив защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие за вторую желтую карточку.

"Спартак" выступает в группе C, где кроме него и "Наполи" также играют польская "Легия" и английский "Лестер". В четверг "Легия" на своем поле победила "Лестер" со счетом 1:0.

После двух туров в группе лидирует "Легия", набравшая 6 очков. "Спартак" - второй, имеет в активе 3 очка. Третье и четвертое места делят "Лестер" и "Наполи", у которых по одному очку. В плей-офф выходят две лучшие команды группы.

В следующем матче группового этапа, который состоится 20 октября, "Спартак" на домашнем стадионе примет "Лестер".

Для "Наполи" это поражение оказалось первым в сезоне.