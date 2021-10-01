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Футболисту "Спартака" Понсе потребуется операция на колене

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Эсекель Понсе травмировал колено во время матча Лиги Европы УЕФА против итальянского "Наполи", сообщает пресс-служба столичного ФК.

"Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока", - говорится в сообщении.

Матч прошел в четверг в Неаполе и завершился победой "Спартака" со счетом 3:2. Понсе вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменен в конце первого тайма.

футбол ФК Спартак

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