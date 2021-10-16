"Рубин" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Рубин" в субботу сыграл вничью с "Локомотивом" в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Игра в Казани завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Андерс Дрейер (36 мин) и Герман Онугха (66). За москвичей отличились Федор Смолов (68) и Рифат Жемалетдинов (90+3).

"Локомотив" не может выиграть вторую встречу подряд. В предыдущем туре 3 октября "железнодорожники" на своем стадионе уступили "Ростову" - 1:2.

При этом "Локомотив" провел первый матч под руководством Маркуса Гисдоля, сменившего в этой должности серба Марко Николича.

"Рубин" прервал трехматчевую серию поражений, набрал 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Локомотив" имеет 18 баллов и идет на четвертой строчке.