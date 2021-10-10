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Немец Маркус Гисдоль станет новым главным тренером "Локомотива"

Немец Маркус Гисдоль станет новым главным тренером "Локомотива"
Футбольный тренер Маркус Гисдоль
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Немецкий специалист Маркус Гисдоль займет должность главного тренера "Локомотива", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

О сроках и условиях контракта не сообщается.

На посту наставника команды 52-летний Гисдоль сменит серба Марко Николича, с которым "Локомотив" расторг контракт в октябре.

Будучи игроком, Гисдоль защищал цвета ряда немецких клубов. Став тренером, работал в юношеских командах "Штутгарта" и "Хоффенхайма".

Также Гисдоль работал главным тренером основной команды "Хоффенхайм" и ассистентом главного тренера "Шальке 04". С 2016 по 2018 годы Маркус Гисдоль возглавлял "Гамбург", а с 2018 по 2021 – "Кёльн".

футбол ФК Локомотив

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