"Зенит" потерпел второе поражение подряд в Чемпионате России по футболу

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на выезде проиграл "Арсеналу" (Тула) в 11-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, который прошел в субботу в Туле, завершился со счетом 2:1. На 53-й минуте Зурико Давиташвили вывел хозяев вперед. На 88-й нападающий гостей Артем Дзюба сравнял счет. На 90-й Кингс Кангва принес "Арсеналу" победу.

Таким образом, "Зенит" проиграл второй раз подряд. 3 октября клуб из Петербурга уступил "Сочи" - 1:2. Больше "Зенит" не проигрывал в текущем сезоне РПЛ.

В турнирной таблице чемпионата "Зенит" с 23 очками занимает первое место. "Арсенал" набрал 12 баллов и находится на 12-й строчке.