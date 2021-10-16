Поиск

"Зенит" потерпел второе поражение подряд в Чемпионате России по футболу

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на выезде проиграл "Арсеналу" (Тула) в 11-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, который прошел в субботу в Туле, завершился со счетом 2:1. На 53-й минуте Зурико Давиташвили вывел хозяев вперед. На 88-й нападающий гостей Артем Дзюба сравнял счет. На 90-й Кингс Кангва принес "Арсеналу" победу.

Таким образом, "Зенит" проиграл второй раз подряд. 3 октября клуб из Петербурга уступил "Сочи" - 1:2. Больше "Зенит" не проигрывал в текущем сезоне РПЛ.

В турнирной таблице чемпионата "Зенит" с 23 очками занимает первое место. "Арсенал" набрал 12 баллов и находится на 12-й строчке.

Зенит Арсенал

Новости

Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Браташ сменил Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

Германия первой отобралась на ЧМ-2022

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Словения - Россия. Онлайн

Словения - Россия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код