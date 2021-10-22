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Александрова вышла в полуфинал Кубка Кремля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку в 1/2 финала проходящего в Москве розыгрыша Кубка Кремля.

В четвертьфинале соревнования она нанесла поражение представительнице Белоруссии Арине Соболенко – 6:3, 6:4.

Александрова является 37-й ракеткой мира, Соболенко занимает в рейтинге WTA второе место.

В полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция, №7 рейтинга WTA) – Симона Халеп (Румыния, 19).

Между тем, из турнира выбыла 16-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова, со счетом 4:6, 2:6 уступившая Маркете Вондроусовой (Чехия, 35).

Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.

теннис Кубок Кремля

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