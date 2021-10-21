Поиск

Российский теннисист Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев завоевал путевку в 1/4 финала проходящего в Москве теннисного турнира на Кубок Кремля.

Во втором круге соревнования представитель России одержал победу над белорусом Егором Герасимовым – 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут.

Карацев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 22-е место, он же является второй ракеткой турнира. Герасимов – на 109-м месте в рейтинге.

Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.

теннис Кубок Кремля

Новости по теме

Новости

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье
Пандемия коронавируса

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код