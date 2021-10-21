Российский теннисист Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев завоевал путевку в 1/4 финала проходящего в Москве теннисного турнира на Кубок Кремля.
Во втором круге соревнования представитель России одержал победу над белорусом Егором Герасимовым – 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут.
Карацев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 22-е место, он же является второй ракеткой турнира. Герасимов – на 109-м месте в рейтинге.
Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.