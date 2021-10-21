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Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от француза Адриана Маннарино в матче второго круга проходящего в Москве теннисного турнира на Кубок Кремля.

Результат встречи – 5:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу представителя Франции. Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.

После отказа россиянина Даниила Медведева (№2 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) от участия в Кубке Кремля-2021 Рублев (№6) получил статус первой ракетки турнира.

Маннарино является 51-й ракеткой мира, в четвертьфинале он сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом (№107).

Россию на этой стадии турнира в мужском одиночном разряде представит 31-я ракетка мира Карен Хачанов, он встретится с австралийцем Джоном Миллманом.

Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.

теннис Кубок Кремля

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