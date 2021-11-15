Хорватский тренер назвал оборонительную игру сборной России ее традицией

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Хорватский футбольный тренер Никола Юрчевич не удивлен, что сборная России сыграла против Хорватии в матче отборна на ЧМ-2022 в строго оборонительный футбол.

"Для меня это не очень большой сюрприз, потому что и у меня был опыт подобных матчей. Я был в штабе Славена Билича в 2007 году, когда мы играли против России в отборе Евро-2008 (оба матча завершились со счетом 0:0 ИФ). Ваша сборная и тогда преимущественно играла от обороны и надеялась забить только посредством контратак", - приводит "Спорт-Экспресс" слова тренера, ранее работавшего в сборной Хорватии и московском "Локомотиве".

"А у Хорватии совершенно другая философия - мы стараемся действовать более активно в атаке, играем от себя. Я понимаю, почему Россия пыталась оборонять 0:0. Но в этом случае нужно быть везучим - 90 минут обороняться у своих ворот и не пропустить очень сложно", - выразил мнение Юрчевич.

"Россия в последние 15-20 лет играет примерно одинаково, особенно в матчах с более сильными соперниками — "вторым номером", как говорят у вас в стране. Периодически команды с таким типом игры добиваются успеха, как было с Россией на ЧМ-2018, но так происходит не всегда", - сказал он, назвав ситуацию проблемой: "сборная России в матчах с более классными командами больше думает о том, как не пропустить, чем о том, как забить".

Матч заключительного тура в отборочной группе H завершился со счетом 1:0 в пользу хорватов. Судьбу встречи решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова незадолго до финального свистка. Хозяева нанесли 19 ударов по воротам, сборная России - два. Пять ударов хорватов пришлись в створ, ни одного - у россиян.

По времени владения мячом преимущество тоже у хорватов - 63% против 37%.

В результате Хорватия финишировала на первом месте и получила прямую путевку на ЧМ, россияне стали вторыми, им предстоит участие в стыковых матчах.