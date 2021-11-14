Карпин взял вину на себя за поражение сборной России от Хорватии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя ответственность за качество игры команды, приведшей к поражению от Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022 в Сплите.

"Естественно, это 100 процентов моя вина. И наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше", - сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

"Вчера мы говорили, что каждая из команд будет играть так, как ей позволит соперник. Мы сегодня позволили сопернику играть в атаку, а нам соперник не позволил. Из-за чего и почему – это уже другой вопрос, надо будет проанализировать", - отметил он.

"Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволили. Ровно также и наоборот. Если мы все позволили хорватам, значит они сыграли хорошо. Если бы не позволяли, они бы так не играли", - сказал тренер.

По словам Карпина, "самое главное, что не получилось – контригра с мячом".

"Много говорили про психологию, но у многих футболистов, скажем так, не было желания получать мяч. Обороняться 90 минут без мяча никаких сил не хватит. Во-вторых, какой-то рикошет, случайно или не случайно может залететь, когда ты 80 минут проводишь в своей штрафной. Передышки с мячом у команды не было ни секунды", - подчеркнул наставник сборной России.

Матч заключительного тура в отборочной группе H завершился со счетом 1:0 в пользу хорватов. Судьбу встречи решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова незадолго до финального свистка. В результате Хорватия финишировала на первом месте и получила прямую путевку на ЧМ, россияне стали вторыми, им предстоит участие в стыковых матчах.