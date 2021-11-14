Поиск

Карпин взял вину на себя за поражение сборной России от Хорватии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя ответственность за качество игры команды, приведшей к поражению от Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022 в Сплите.

"Естественно, это 100 процентов моя вина. И наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше", - сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

СпортРоссия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчахРоссия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчахЧитать подробнее

"Вчера мы говорили, что каждая из команд будет играть так, как ей позволит соперник. Мы сегодня позволили сопернику играть в атаку, а нам соперник не позволил. Из-за чего и почему – это уже другой вопрос, надо будет проанализировать", - отметил он.

"Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволили. Ровно также и наоборот. Если мы все позволили хорватам, значит они сыграли хорошо. Если бы не позволяли, они бы так не играли", - сказал тренер.

По словам Карпина, "самое главное, что не получилось – контригра с мячом".

"Много говорили про психологию, но у многих футболистов, скажем так, не было желания получать мяч. Обороняться 90 минут без мяча никаких сил не хватит. Во-вторых, какой-то рикошет, случайно или не случайно может залететь, когда ты 80 минут проводишь в своей штрафной. Передышки с мячом у команды не было ни секунды", - подчеркнул наставник сборной России.

Матч заключительного тура в отборочной группе H завершился со счетом 1:0 в пользу хорватов. Судьбу встречи решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова незадолго до финального свистка. В результате Хорватия финишировала на первом месте и получила прямую путевку на ЧМ, россияне стали вторыми, им предстоит участие в стыковых матчах.

футбол Валерий Карпин ЧМ-2022

Новости по теме

Новости

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Хорватия - Россия. Онлайн

Хорватия - Россия. Онлайн

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Россияне Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Японии

Россияне Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Японии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код