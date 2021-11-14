Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Андрей Мостовой (Россия) на отборочном матче ЧМ с Хорватией Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 0:1 потерпели поражение от национальной команды Хорватии в заключительном матче квалификации на чемпионат мира-2022 в группе Н.

На 82-й минуте состоялся автогол российского защитника Федора Кудряшова.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Сборная России подошла к этой игре в качестве лидера группы с форой в два очка. Российскую команду для выхода на чемпионат мира с первого места устраивала и ничья.

Накануне защитник российской сборной Георгий Джикия на пресс-конференции заявлял, что несмотря на эту фору, все игроки команды думают только о победе. Однако в воскресенье хозяева стали давить на ворота команды Валерия Карпина с первых минут. Часть ударов не достигла цели, во многих случаях надежно сыграл голкипер Матвей Сафонов, отразивший удары в том числе и в упор. Не выручил он команду только в одном, но ставшем роковым, случае: после срезки в свои ворота партнера по сборной защитника Федора Кудряшова.

На так называемую игру первым номером российские футболисты вышли только после пропущенного гола, организовав непродолжительную серию перспективных атак. В одной из них Дмитрий Баринов бил рядом с линии штрафной практически без помех, но мяч пролетел над перекладиной.

О существенном преимуществе мотивированно настроенной сборной Хорватии, которой необходима была только победа, говорят статистические данные. Хозяева нанесли 19 ударов по воротам, сборная России - два. Пять ударов хорватов пришлись в створ, ни одного - у россиян.

По времени владения мячом преимущество тоже у хорватов - 63% против 37%.

Теперь думаем о стыках

Этот результат позволил сборной Хорватии набрать 23 очка занять первое место в группе и получить прямую путевку на ЧМ. Сборной России, ставшей второй (22 балла), предстоит участие в стыковых матчах.

Остальные команды группы Н, ранее лишившиеся шансов на путевку на ЧМ, финишировали в следующем порядке: Словакия, Словения (по 14 очков), Кипр, Мальта (по 5).

В стыковых матчах европейского квалификационного отбора на ЧМ примут участие десять обладателей вторых мест, а также два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА на основе рейтинга этого турнира - кроме тех, кто занял в отборочной группе первую или вторую строчки.

В стыковых матчах будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.

Жеребьевка пройдет 26 ноября.

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