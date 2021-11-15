Семин предложил перенести матчи РПЛ ради подготовки сборной к стыковым матчам

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин считает целесообразным перенести один или два весенних тура чемпионата страны ради подготовки национальной команды к участию в стыковых матчах за путевку на ЧМ.

"Сборной России перед стыками нужен особый цикл. Сборная – самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться. Если сборной нужны будут лишние дни – надо дать столько, сколько им нужно. Перенести один тур или два – это обязательно должны сделать", - приводит слова Семина "Чемпионат".

"Это наша жизненная ситуация – мы должны иметь козыри. А козырь – лучше готовиться к каждому европейскому матчу. Надо обязательно помочь сборной – она молода, она сильно изменилась", - сказал Семин.

Накануне сборная России в Сплите уступила Хорватии со счетом 0:1 в матче заключительного тура в отборочной группе Н в рамках квалификации на ЧМ-2022. В результате Хорватия финишировала на первом месте и получила прямую путевку на ЧМ, россияне стали вторыми, им предстоит участие в стыковых матчах.

Стыковые матчи пройдут в марте.