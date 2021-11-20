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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Катара "Формулы-1"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Катара - 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 20,827 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull), отставший на 0,455 секунды. Третий результат у финского пилота Mercedes Валттери Боттаса (+0,651).

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за Haas, занял в квалификации последнее, 20-е место.

Гонка Гран-при Катара состоится в воскресенье и начнется в 17:00 по Москве.

автоспорт Формула-1 Гран-при Катара Льюис Хэмилтон

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