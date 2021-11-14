Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Россиянин Мазепин занял 17-е место
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Бразилии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
При этом семикратный чемпион мира стартовал с 10-й позиции, что стало следствием нарушения регламента на предшествовавших основной гонке квалификационных заездах.
Brilliant in Brazil, and back on top of the podium 👏#BrazilGP 🇧🇷 #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/RF3jCM7jir— Formula 1 (@F1) November 14, 2021
Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим финишировал финн Валттери Боттас (Mercedes).
Россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета команды Haas, занял 17-е место.
Лидерство в общем зачете удерживает Ферстаппен, на счету которого 332,5 балла. Сокративший отставание Хэмилтон уступает ему 14 очков. Третью строчку занимает Боттас (203).
Что касается Мазепина, он в общем зачете не набрал пока ни одного очка – равно как и его партнер по Haas Мик Шумахер и польский гонщик Alfa Romeo Роберт Кубица.
Следующий этап пройдет в Катаре 19-21 ноября.