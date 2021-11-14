Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россиянин Мазепин занял 17-е место

Фото: Peter Fox/Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Бразилии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

При этом семикратный чемпион мира стартовал с 10-й позиции, что стало следствием нарушения регламента на предшествовавших основной гонке квалификационных заездах.

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим финишировал финн Валттери Боттас (Mercedes).

Россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета команды Haas, занял 17-е место.

Лидерство в общем зачете удерживает Ферстаппен, на счету которого 332,5 балла. Сокративший отставание Хэмилтон уступает ему 14 очков. Третью строчку занимает Боттас (203).

Что касается Мазепина, он в общем зачете не набрал пока ни одного очка – равно как и его партнер по Haas Мик Шумахер и польский гонщик Alfa Romeo Роберт Кубица.

Следующий этап пройдет в Катаре 19-21 ноября.