Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико "Формулы-1"

Фото: Lars Baron/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Мехико - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Ферстаппен завершил 71 круг за 1 час 38 минут 39,086 секунд. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), отставший от лидера на 16,555 секунд . Третьим финишировал сокомандник Ферстаппена мексиканец Серхио Перес (+17,752).

Российский пилот Haas Никита Мазепин финишировал 18-м, последним из всех, кто завершил гонку.

По ходу заезда с дистанции сошли Мик Шумахер (Haas) и Юки Цунода (AlphaTauri).

Ферстаппен сохраняет лидерство в общем зачете, имея в активе 312,5 очков. Хэмилтон - второй (293,5). Замыкает лидирующую тройку чемпионата Валттери Боттас (Mercedes, 185).