Новозеландские министры не поедут на Олимпиаду в Пекине

По словам министра спорта страны, это решение продиктовано коронавирусом, а не дипломатическим бойкотом Игр

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Новая Зеландия не будет представлена на зимних Олимпийских играх в Пекине на уровне министров, приводит слова министра спорта страны Гранта Робертсона телеканал 1News.

"Мы уже ясно дали понять, что не будем присутствовать на уровне министров", - заявил Робертсон, отметив, что Новая Зеландия уведомила Китай о своем решении еще в октябре.

По словам Робертсона, данное решение не связано с дипломатическим бойкотом США Игр в Пекине и было принято в большей степени в целях безопасности в условиях пандемии.

"Был целый ряд факторов, но в основном это связано с COVID-19 и тем фактом, что логистика путешествий и тому подобное из-за COVID-19 не способствуют такого рода поездкам", - сказал он.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что американская администрация не будет отправлять дипломатов и других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Данное решение она объяснила тем, что это Китай, по мнению США, нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом американские спортсмены смогут участвовать в Играх.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.