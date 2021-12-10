СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Металлург"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты СКА (Санкт-Петербург) нанесли поражение соперникам из магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Магнитогорске завершилась с результатом 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) в пользу СКА. Счет в матче был открыт уже на 8-й секунде, отличился игрок петербургской команды Антон Бурдасов. Кроме того, в составе СКА отличились Никита Гусев (15-я и 54-я минуты), Даниил Пыленков (45) и Андрей Кузьменко (58). "Металлург" ответил шайбой Дениса Зернова (46).

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.

В другом матче игрового дня "Барыс" (Нур-Султан) на своей площадке обыграл "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) со счетом 7:4 (0:1, 4:2, 3:1).

СКА занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка. "Металлург" - лидер на Востоке, у команды 59 очков. "Барыс" занимает седьмую строчку, имея в активе 38 очков. "Куньлунь" идет на 11-й позиции (22 очка).