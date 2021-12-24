Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Валиева набрала 90,38 баллов. Пятнадцатилетняя фигуристка превзошла собственный мировой рекорд в короткой программе (87,42 баллов), однако этот результат не станет новым рекордом, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты национальных соревнований.
Второе место в короткой программе заняла Софья Муравьева (81,87 баллов), третьей стала Анна Щербакова (81,46).
Щербакова является действующей чемпионкой России.
Победительница чемпионата определится по сумме короткой и произвольной программ. Прокаты произвольной программы пройдут 25 декабря.