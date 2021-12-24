Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев выиграл пояс IBF International

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев техническим нокаутом победил венесуэльца Франклина Манзаниллу в бою за пояс IBF International в полулегком весе.

Батыргазиев одержал победу в четвертом раунде.

23-летний Батыргазиев выиграл пятый бой из пяти в профессиональной карьере. Все пять побед были одержаны нокаутом.

В августе текущего года Батыргазиев стал Олимпийским чемпионом по боксу в весе до 57 килограмм.

Манзанилла проводил 28-й поединок в карьере, на счету венесуэльца 20 побед (19 нокаутом) и восемь поражений.