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Батыргазиев расстроен, что его победный бой за пояс WBO European оказался скоротечным

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев посетовал на то, что завершившийся его поединок за титул WBO European против итальянца албанского происхождения Лазе Суата оказался скоротечным.

СпортРоссиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца СуатаРоссиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца СуатаЧитать подробнее

"Конечно, хотелось боксировать больше раундов – для опыта, в первую очередь. Потому что что соперник очень опытный. Спасибо ему, что провел со мной бой. Не до конца, конечно. Но получилось как получилось. Травма (соперника) помешала нам доработать всю дистанцию", - сказал Батыргазиев журналистам.

Как сообщалось, прошедший в понедельник поединок боксеров полулегкого веса в Уфе завершился уже во втором раунде.

При этом Батыргазиев отказался утверждать, что победа далась ему легко.

"Это так со стороны кажется. Вы не видели всю мою подготовку, я готовился к бою больше месяца. Всегда это говорю и прошу не забывать: самое тяжелое – это подготовка. В бою же я стараюсь получить удовольствие и радовать красивым боксом болельщиков", - сказал он.

Для 23-летнего Батыргазиева это был первый бой на профессиональном ринге после прошедших этим летом ОИ в Токио. Теперь на его счету четыре победы в четырех поединках, все – нокаутом.

Что касается 41-летнего Суата, у него 25 побед (семь – нокаутом), семь ничьих и два поражения.

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