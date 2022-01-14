Сотников из "КАМАЗ-Мастер" второй раз подряд выиграл ралли "Дакар"

Экипажи российской команды заняли первые четыре места

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем ралли-рейда "Дакар" в 2022 году в зачете грузовиков.

Заключительный, 12-й этап марафона прошел в пятницу. Его выиграл Сотников, преодолев дистанцию за 1 час 42 минуты 41 секунду. Четвертым стал Эдуард Николаев, пятым – Андрей Каргинов, восьмым – Антон Шибалов. Все они также представляют "КАМАЗ-Мастер".

В генеральной классификации по итогам всех 12 этапов Сотников разместился на первом месте с общим временем 41 час 37 минут 34 секунды. Вслед за ним в итоговом протоколе оказались также экипажи "КАМАЗ-Мастер". Николаев уступил Сотникову 9 минут 58 секунд, Шибалов – 1 час 11 минут 11 секунд, Каргинов – 1 час 49 минут 55 секунд.

Таким образом, Сотников защитил статус чемпиона, завоеванный год назад, и стал двукратным победителем "Дакара". Что касается "КАМАЗ-Мастер", для него это 19-й триумф в рамках соревнования. Российская команда продолжает оставаться самой титулованной в "Дакаре".

В 2022 году "Дакар" прошел на территории Саудовской Аравии.