World Aquatics лишила Канаду двух турниров из-за отказа выдавать визы россиянам

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о переносе двух этапов Кубка мира 2027 года из Канады после заявления правительства страны о намерении не допускать российских и белорусских спортсменов на свою территорию.

Согласно сообщению организации, первый этап Кубка мира по прыжкам в воду, запланированный на 25–28 февраля 2027 года, будет перенесен в Мексику. Четвертый этап Кубка мира по синхронному плаванию, который должен был пройти с 29 апреля по 1 мая 2027 года, временно исключен из календаря соревнований до выбора нового места проведения.

В World Aquatics отметили, что данное решение принято после обширных обсуждений с заинтересованными сторонами.

Ранее власти Канады объявили, что не будут выдавать въездные визы российским и белорусским спортсменам, если они планируют выступать на соревнованиях с национальной символикой. При этом World Aquatics с апреля текущего года разрешает спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах под своими флагами и с исполнением гимнов.